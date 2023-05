Pakistan School Attack: ସ୍କୁଲରେ ପଶି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ; ୭ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

International news in Odia: ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ୭ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା (Khyber Pakhtunkhwa) ପ୍ରଦେଶର ଉପର କୁରାମ ଜିଲ୍ଲାର ଟେରି ମେଙ୍ଗାଲ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଫରୁମରେ ପଶି କିଛି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ଆଖିବୁଜା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ୭ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ଶିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ତେହେରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନାହିଁ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି । ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାସକ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି (Pakistan People's Party (PPP)) ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ବୋଲି କହି ଦଳର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ଡନ୍ ଉପର କୁରାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ୍ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ କହିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବୃର୍ତ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଟେରି ମେଙ୍ଗଲ ସ୍କୁଲଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଶାଲୋଜାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । କୁରାମ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଡେପୁଟି ମେଡିକାଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ କେସିଆର ଅବ୍ବାସ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ୭ଟି ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।

#BreakingNews : Seven teachers gunned down in a school in Parachinar, near the Pak-Afghan border. Armed persons entered the school and opened fire in the staff room. Says Officials pic.twitter.com/T7sdPXdzVC

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) May 4, 2023