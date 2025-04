Pakistani diplomat: ଲଣ୍ଡନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଗଳା କାଟିବାକୁ କଲେ ଇଙ୍ଗିତ

Pakistani diplomat in London: ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ଏହା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଟାଚି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତୈମୁର ରାହତ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକମାନେ ପହଲଗାମ ହିଂସା ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାତ ବଲକୋନୀରେ ଥାଇ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

Pakistan's defence attache Taimur Rahat in the UK signalling to Indians what the real nature of the Pakistani State is. Can't imagine any diplomat doing this, but can very much imagine it when it comes to Pakistan. pic.twitter.com/lYB2ZFW5JC

— Vaibhav Purandare (@VaibhavP21) April 26, 2025