PAN Card Rule Change: ପାନ୍ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ନିୟମରେ ହେଲା ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ରୁ...

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3146566
Zee Odisha

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 19, 2026, 03:08 PM IST

Trending Photos

PAN Card Rules Change From April 1 2026: ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏ-ପ୍ରିଲ୍ ୧ ରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ବଡ଼ ନିୟମ। ଏ-ନେଇ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସରକାର ପାନ୍ ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା-ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ,୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏ-ହା ପରେ କେବଳ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।     

ସରକାର-ସମର୍ଥିତ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର (CSCs) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ପରେ, ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯିବ।

କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ?

Add Zee News as a Preferred Source

୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ପରେ, କେବଳ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ୟାନ୍ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ସହିତ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ନୂତନ ପ୍ୟାନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପୁରୁଣା ଫର୍ମ ଆଉ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ଆଧାର ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ନାମ ରଖାଯିବ:

କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ?

୧-ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
୨-ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର
୩-ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
୪-ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ
୫-ପାସପୋର୍ଟ
୬-ଆଫିଡେଭିଟ୍
୭-ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍

ନାଗରୀକମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ PAN ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ:
-ଆୟକର ବିଭାଗର ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ
-ପ୍ରୋଟିନ୍ (ପୂର୍ବରୁ NSDL eGov)
3-UTI ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (UTIITSL)

ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ:
ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାନ୍ (PAN)-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ନକଲି ଇମେଲ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ:
ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 'e-PAN ଡାଉନଲୋଡ୍' ନାମରେ ନକଲି ଇମେଲ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ପଠାଯାଉଛି। ଏପରି କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍, କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କାରବାର ପାଇଁ (PAN) ପାନ୍ କାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଆଧାର UIDAI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୧୨ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକକ ପରିଚୟ ନମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Eid ul Fitr
Eid-ul-Fitr 2026: ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ଇଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ସମୟ
High court
High Court: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ସାମାଜିକ ହିଂସାରେ ଗଣାଯିବ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମ
Gold rate today
Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଖସିଲା ଏତେ ହଜାର ; ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଦର
chaitra navratri 2026
Chaitra Navratri 2026: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରୀ;ଜାଣନ୍ତୁ ନ' ଦିନରେ ନ' ଦେବୀଙ୍କ ଅଜଣା କଥ
Chaitra Navratri 2026 First Day
ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ