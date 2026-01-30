Odisha News:ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା

Advertisement
Odisha News: ପାନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 30, 2026, 02:15 PM IST

CT & GST ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ପାନ ମସଲାରେ ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ନାହିଁ, ତାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନିଷେଧ ପରିସରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ,ସମସ୍ତ ପାନ ମସଲା ଉତ୍ପାଦ ନିଷେଧ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଥାଏ ତାହା ନିଷେଧ ପରିସରକୁ ଆସିବ। ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ମୁକ୍ତ ପାନ ମସଲା ଉତ୍ପାଦ ନିଷେଧ ନୁହେଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ଜାରି ରହିପାରିବ।

ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଷେଧ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା।

ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ନିଷେଧ ଗୁଟଖା, ପାନ ମସଲା, ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଚବାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ସମେତ ଚବାଇବା ଯୋଗ୍ୟ,ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଯଦି ସେଥିରେ ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ଥାଏ। ନାମ, ଫର୍ମ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷେଧ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାମଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ସଦ୍ୟତମ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସହିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ବିନା ପାନ ମସଲା ନିଷେଧ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତଥାପି,ନିଷେଧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ଥିବା ଯେ-କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ।

 

