Odisha Panchayat Elections:ଏପ୍ରିଲ୍‌ ଓ ମେ'ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ,ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା

Odisha Panchayat Elections: ଏପ୍ରିଲ୍ ଓ ମେ'ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପରେ ଏପ୍ରିଲରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଯାହା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।କମିଶନଙ୍କ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ (RDC) ଏ-ବଂ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି। ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୨୧ ରେ ଏ-କ ନିୟମିତ ବୈଠକ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ଏଥର, ଅଧିକାରୀମାନେ ଅପଡେଟ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଘର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୧,୯୩୦ ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ବୁଥ୍ ସହିତ ୬,୭୯୪ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସୂଚୀରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଠିକତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। କମିଶନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି।