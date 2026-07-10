Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Odisha Panchayat Elections:ଏପ୍ରିଲ୍‌ ଓ ମେରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ,ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା

Odisha Panchayat Elections:ଏପ୍ରିଲ୍‌ ଓ ମେ'ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ,ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା

Odisha Panchayat Elections: ଏପ୍ରିଲ୍‌ ଓ ମେ'ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପରେ ଏପ୍ରିଲରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 10, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:28 PM IST
Odisha Panchayat Elections:ଏପ୍ରିଲ୍‌ ଓ ମେ'ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ,ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ସୁନାଦରରେ ବୃହସ ହ୍ରାସ
Gold rate today55 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
petrol diesel price today3:42 AM IST
5
top 10 news today2:59 AM IST