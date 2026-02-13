Odisha News: ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ନୀତି

Advertisement
Odisha News: ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ପଡିରହିଥିବା ବେଲପତ୍ର, ଛାଚି, କୋରା, କଦଳୀ, ସୁନାରୂପା ଆଦି କାଳକ୍ରମେ ପଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଏହି ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭକ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 13, 2026, 12:28 PM IST

ଭିନ୍ନ ଏକ ଆଧ୍ୟାମିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ। ଲମ୍ବାଧାଡିରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ସେବାରେ । ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରୁ ଝୁଡିରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବର୍ଷସାରା ପଡିରହିଥାଏ ବେଲପତ୍ର, ଛାଚି, କୋରା କଳଦୀ ଆଦି ଭୋଗ। କାଳକ୍ରମେ ପଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ପଙ୍କଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କାଢିଥାନ୍ତି। ଆଉ,ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ତେବେ, ଫାଲୁଗୁନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେବାୟତ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ସମନ୍ବୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରା‌ଯିବ ବୋଲି ଲୋକନାଥଙ୍କ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ତା କରା‌ଯିବ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଠାରୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।

Narmada Behera

