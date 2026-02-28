Advertisement
Paradeep Crime News: ତାରିଣୀଗଡ଼ା ଯୁବତୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ହଟିଲା ପରଦା, କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ ଏସପି

Paradeep Crime News: ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଯୁବତୀ ଶୁଭମ ସହିତ ପାରାଦୀପ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭଡ଼ାଘରେ ଉଭୟ ରାତିରେ ଖାଇଥିଲେ । ଭଡ଼ାଘରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମ୍ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା କାହାକୁ କହିଲେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଶୁଭମ୍।

Written By  Narayan Behera|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:39 AM IST

Paradeep Crime News: (ନାରାୟଣ ବେହେରା)-: ପାରାଦୀପର ତାରିଣୀଗଡ଼ାରେ ୪ମହାଲା କୋଠାରେ ଘଟିଥିଵା ମଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରୁ ଉଠିଛି ପରଦା । ଲିଫ୍ଟ୍ ଦେଇଥିବା ଝାଡଖଣ୍ଡ ଯୁବକ ଶୁଭମ ସିଂହ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଜଗତସିଂପୁର ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାହାମା ବଜାରରୁ ଲିଫ୍ଟ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ଆଣି ତାରିଣୀଗଡାରେ ଥିବା ୪ ମହଲା କୋଠାକୁ ଆଣିଥିଲା । ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରାତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାକୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ଵାର ବାରମ୍ଵାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପକରେ ଯୁବତୀ ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ କରିଦେବାକୁ କହିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାରିମହଲା ତଳକୁ ଠେଲିଦେଇଥିଲା । 

ଏହି ଘଟଣା ଭୋର ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ଆଖପାଖ ପଡୋଶୀ ଶଦ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ । ଏପଟେ ଯୁଵତୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସୋମନାଥ ଓଝା ୨୨ ତାରିଖରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ କହି ଘରୁ ଆସିଥିଲେ । ଏପଟେ ପୁରୁଷ ଵନ୍ଧୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ ଯୁଵତୀ ପୁରୁଷ ଵନ୍ଧୁ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଉଭୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ବାହାହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲା ସୋମନାଥ । କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ। 

ଫଳରେ ରାହାମା ବଜାର ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ପ୍ରେମିକ କିନ୍ତୁ ଯିବା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସୋମନାଥ । ରାହାମା ବଜାରରେ ଡିପ୍ରେସନ ରେ ଥିବା ଯୁବତୀ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ, ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ପାରାଦୀପ ବାଟ ପଚାରିଥିଲେ ଶୁଭମ୍। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଯୁବତୀ ଶୁଭମ ସହିତ ପାରାଦୀପ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭଡ଼ାଘରେ ଉଭୟ ରାତିରେ ଖାଇଥିଲେ । ଭଡ଼ାଘରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମ୍ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା କାହାକୁ କହିଲେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଶୁଭମ୍। 

କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ ବୋଲି କହିବାରୁ, ଶୁଭମ ତାକୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସୋମନାଥ ଓଝା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭମ୍ ସିଂ କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ, ତିନୋଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ।ଝାଡଖଣ୍ଡ ଯୁଵକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ,ହତ୍ୟା,ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସୋମନାଥ ଓଝା ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା, ବିବାହର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଓ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ।

About the Author
author img
Narayan Behera

