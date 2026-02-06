Pariksha Pe Charcha 2026: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା'

Pariksha Pe Charcha 2026: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା' (ପିସିସି) ର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ସାରା ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ମୋଦୀ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ।
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାପରୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସକରାତ୍ମକ ବିଚାର ସହ ଆଗକୁ ବଢିବା ଲାଗି ପ୍ରେରିତ କରିବା ଲଗି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ । ଏହାକୁ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍, ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଡିଡି ଇଣ୍ତିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଅଲ ଇଣ୍ତିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ବତୀତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୟୁଟ୍ବବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ , ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଏବଂ ମାଇଗଭଡଟଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରେ ବି ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ୬.୬୭ କୋଟି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪.୫ କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି।