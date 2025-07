PM Modi: ୯ ମଇ ରାତିରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଲେ ଖୁଲାସା

Parliament Monsoon Session: ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୯ ମଇ ରାତିରେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋତେ ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ପରେ କଥା ହୋଇଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଲୋକସଭାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଓ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଗୃହକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଥିଲା, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆମର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ୯ ରାତିରେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

