Parliament Budget Session: ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ

Parliament Budget Session: ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ ୧ ରେ ରବିବାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହା ହେବ କ୍ରମାଗତ ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ। ଅଧିବେଶନ ୨ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:26 AM IST

Parliament Budget Session: ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପ୍ରଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବା ସହିତ  ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ।  ଫେବୃଆରୀ ୧ ରେ ରବିବାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ  ସେହିଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ  ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।  ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହା ହେବ କ୍ରମାଗତ ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ। ଅଧିବେଶନ ୨ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ  ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ରେ ଶେଷ ହେବ। ଦ୍ବୀତିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ  ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଅଧିବେଶନରେ ଅର୍ଥବିଲ୍ ସମେତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ  ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି। ତେବେ, ବିରୋଧି ଦଳ ମନରେଗା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏସଆଇଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।  ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ  ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେଥିଲାଗି ସରକାର ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି। 

 

