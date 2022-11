Plane Crashes in Tanzania: ହ୍ରଦରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବିମାନ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

Plane Crashes in Tanzania: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାଞ୍ଜାନିଆରେ (Tanzania) ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ହ୍ରଦରେ (Victoria Lake) ପଶିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି । ତେବେ ବିମାନଟି ପ୍ରସିଜନ ଏୟାର (Precision Air plane) ବିମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦରେ (Victoria Lake) ପଶିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଞ୍ଜାନିଆ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ (Tanzania Broadcasting Corporation) ରବିବାର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି କି ବିମାନ ବୁକୋବା ବିମାନବନ୍ଦରରେ (Bukoba airport) ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦରେ (Victoria Lake) ଖସିପଡିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ବିମାନରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ।

ଟିବିସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି କି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୧୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଟିବିସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ବିମାନ ଟି ଦାର-ଏ-ସଲାମରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ତଥା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବିମାନଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ବିମାନଟି ସିଧା ଯାଇ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିମାନରେ ୪୯ ଜଣ ଲୋକ ରହିଥିଲେ।

#DODOMA

Tanzania's passengers plane Precision Air flight goes down in Lake Victoria while trying to land at an airport in Bukoba "due to storm and heavy rains", the country’s state broadcaster, TBC is reporting.

15 people have been rescued so far.

pic.twitter.com/SRet0ltFxU

— Kennedy Wandera (@KennedyWandera_) November 6, 2022