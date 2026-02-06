ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନର ରହଣୀ ବଦଳିବ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଦେଲା ସୂଚନା

Trending Photos
ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଟ୍ରେନର ଯାତାୟାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଯଖପୂରା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବା ପାସାଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏଥିଲାଗି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କିଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସିମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଜଖପୁରା ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି କରିବନାହିଁ ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଖପୁରା-ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ରେଳ ଲାଇନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସହିତ ଜଖପୁରା ଷ୍ଟେସନରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସିମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଜଖପୁରା ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି କରିବନାହିଁ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ୭ ରୁ ୧୨ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଖପୁରା ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି କରିବନାହିଁ।
* ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୬୮୪୪୩/୬୮୪୪୪ ଭଦ୍ରକ-ଦଶପଲ୍ଲା-ଭଦ୍ରକ ମେମୁ
* ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୬୮୪୦୭/୬୮୪୦୮ ବାଲେଶ୍ୱର-ଭୁବନେଶ୍ୱର-ବାଲେଶ୍ୱର ମେମୁ
* ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୬୮୪୪୭/୬୮୪୪୮ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼-ପାରାଦୀପ-କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ମେମୁ
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ସେବାରେ ଉପରୋକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ତଦନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।