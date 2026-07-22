/Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ

NEET ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଟନାର ଜେପି ଗୋଲମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ର ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷ ହେବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଟନାର ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନ ନିକଟରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (AISA)ର କର୍ମୀ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଜେପି ଗୋଲମ୍ବର ନିକଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସହ ପଥରମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନ ଥାନାର ଥାନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ବାଜି ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ପାଟନାରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ NEET ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କୋଲକାତା ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଟନାର ଘଟଣା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।