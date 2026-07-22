Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ

Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ

ପାଟନାର ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନ ନିକଟରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (AISA)ର କର୍ମୀ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 22, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:20 PM IST
Dharmendra Pradhan: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ-ପାରାଦୀପ ଯୋଡ଼ିବ ନୂଆ ହାଇୱେ, ବଦଳିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର
Odisha Coastal HighWay50 min ago
2
Terrorist attack1 hr ago
3
cm mohan charan majhi2 hrs ago
4
DMRC3 hrs ago
5
neet paper leak3 hrs ago