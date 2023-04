Pension Rules: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବ ପେନସନ ଓ ଦରମା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ!

Pension and Salary Hike: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପେନସନ (Pension Hike) ଓ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି (Salary Hike) କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର (Central Government) ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ (Central Government Employees) ଙ୍କ ପେନସନ ଓ ଦରମା (Pension and Salary) ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ (Pension) ରେ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର (Modi Govt) ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋଟା ଅର୍ଥର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ (Old Pension Scheme) କୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ।

ପୁରୁଣା ପେନସନକୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ଏହି ସବୁ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ୧୫,୦୦୦ରୁ ୨୧,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ।





ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ପେନସନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ୨୦୧୪ରେ ସରକାର ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ PF ର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ଏହି ସମୟରେ ପେନସନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠିର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ୧୫,୦୦ ଟଙ୍କା ଉପରେ ହିସାବ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ ଇପିଏସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ (EPS Account) ରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୫୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ ହୋଇପାରିଥାଏ । ଯଦି ସରକାର ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି (Salary Hike) କରନ୍ତି, ତେବେ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମାସିକ ଅବଦାନ ୧୭୪୯ ଟଙ୍କା ହେବ (୨୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ୮.୩୩ ପ୍ରତିଶତ) ।