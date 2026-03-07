Advertisement
Petrol Price Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଚଡ଼କ! ୫୫ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର

Petrol Price Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଚଡ଼କ! ୫୫ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର

Petrol Price Hike: ଏହି କାରଣରୁ ଆଇଏମଏଫ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଇଏମଏଫ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 07, 2026, 03:37 PM IST

Petrol Price Hike: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଇଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ଡଲାର ୯୨ରୁ ଅଧିକ ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୫୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭାରତର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପ୍ରତି ୫୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ୩୨୧.୧୭ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଏବଂ ଡିଜେଲ ୩୩୫.୮୬ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା।

ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କ’ଣ କହିଲେ?
ପାକିସ୍ତାନର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୀମିତ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବୋଝ ଲଦିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଖୁଚୁରା ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଆଇଏମଏଫର ଚାପରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF)ର ଚାପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଆଇଏମଏଫ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଋଣ ଦେଇଛି, ଯାହାର ସୁଧ ପରିଶୋଧ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଇଏମଏଫ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଇଏମଏଫ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଧାଡ଼ି
ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜନସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ।

