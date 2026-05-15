Petrol-Diesel Price Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା! ସାରା ଦେଶରେ ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଦର

Petrol-Diesel Price Hike: ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନୂତନ ଦର ଅନୁସାରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉଭୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ୧୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି,CNG ଦରରେ ମଧ୍ୟ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ୩ଟଙ୍କା ୧୪ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୭.୭୭ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲ ୩ଟଙ୍କା ୧୧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୦ ଟଙ୍କା ୬୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଖୁଚୁରା ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଖୁଚୁରା ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ନୂତନ ଦର ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କୋଟି କ୍ଷତି ଦାବି କରିଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଖୁଚୁରା ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାନଯାଏ, ତେବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ତ୍ରୟମାସରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିଯିବ। ତଥାପି, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷତି ତୁଳନାରେ କମ୍। ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ୨୨ ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ୍ ୩ଟଙ୍କା ୧୯ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର ୧୦୪ ଟଙ୍କା ୧୯ ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍ ୯୫ ଟଙ୍କା ୭୪ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି?
ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ୯୪ ଟଙ୍କା ୭୭ ପଇସାରୁ ୯୭ ଟଙ୍କା ୯୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି, ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ରେଟ୍ ୧୦୨–୧୦୪ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦୫.୧୪–୧୦୭.୧୪ ପ୍ରତି ଲିଟର ହୋଇଛି। ନିୟମିତ(ରେଗୁଲାର୍) ଡିଜେଲ୍ ୮୭.୬୭ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦର ୯୦.୭୮ ପ୍ରତି ଲିଟର ହୋଇଛି। ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବି ତେଲ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଆଗରେ ତେଲ ଭରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂତନ ଦର ଜାରି ହୁଏ:
ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬ଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ନୂତନ ଦର ସକାଳ ୬ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ, ଡିଲର କମିଶନ, ଭାଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଡିବା ପରେ, ମୂଲ୍ୟ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ଆପଣ ଘରେ ବସି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ୍ ଆପଣ (SMS) ଏସଏମ୍-ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ । ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ୱେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ ସହରର କୋଡ୍ ଲେଖି ୯୨୨୪୯୯୨୨୪୯ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତି ସହରର କୋଡ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇସିଓଏଲ ୱେବସାଇଟରୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ (BPCL) ବିପିସିଏଲ୍ ଗ୍ରାହକ ତେବେ ଆପଣ (RSP) ଆରଏସପି ଲେଖି ୯୨୨୩୧୧୨୨୨୨ ନମ୍ବରକୁ (SMS) ଏସଏମ୍-ଏସ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଦର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଘରେ ବସି ତେଲ୍ ରେଟ୍ ନିଜ ସହରର ଜାଣିପାରିବେ।