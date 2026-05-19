Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3222140
Zee OdishaOdisha TrendingPetrol and Diesel Price Today: ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ଦର,ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍?

Petrol and Diesel Price Today: ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ଦର,ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍?

Petrol and Diesel Price Today: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 19, 2026, 09:18 AM IST

Trending Photos

Petrol and Diesel Price Today: ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ଦର,ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍?

Petrol and Diesel Price Today: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ,ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଦର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ୬ ଟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ ସଂଶୋଧନ ସହିତ, ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୮୭ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୯୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ,ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୧୫ ମଇ ସକାଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।

ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୯୭.୭୭ ରୁ ୯୮.୬୪ ଏବଂ ଡିଜେଲର ୯୦.୬୭ ରୁ ୯୧.୫୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ (୧୯ ମଇ) ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୬.୬୮ ରୁ ୧୦୭.୫୫ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୯୩.୧୪ ରୁ ୯୪.୦୫ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି, କୋଲକାତାରେ, ମୂଲ୍ୟ ୧୦୮.୭୪ ରୁ ୧୦୯.୬୧ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୯୬.୦୪ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ, ପେଟ୍ରୋଲର ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୩.୬୭ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଲିଟର ପିଛା ₹୧୦୪.୪୯ ହୋଇଛି। ସେହିପରି, ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଲିଟର ପିଛା ୯୫.୨୫ ବଦଳରେ ୯୬.୧୧ ହୋଇଛି।

ଆଜିଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର:

Add Zee News as a Preferred Source

ଦିଲ୍ଲୀ ରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର ଆଜିଠାରୁ ୯୮.୬୪ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୦୭,କୋଲକାତାରେ ୧୦୯.୭୦,ଚେନ୍ନାଇରେ ୧୦୪.୪,ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୧୦୩.୦୩ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୧୦୯.୬୧ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ରେଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ୯୧.୫୮ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ୯୪.୦୫ , କୋଲକାତାରେ ୯୬.୦୪ , ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୯୫.୦୧ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ରେ ଦର ୯୯.୮୭ ରହିଛି।  

ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ଏବଂ ଭାଟ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଉପରୋକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଆଜିର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟ ୯୧୩ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସହିତ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଏନଜିର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

petrol and diesel price today
Petrol and Diesel Price Today: ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ଦର,ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ର
top 10 news today
Top 10 News Today:ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର,ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍
odisha weather
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ତାତି,ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
top 10 news today
Top 10 News: NTA ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସମନ୍‌, କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନିତିନ ନବୀନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Rath Yatra 2026
ୟୁପି ହାପୁରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବିରୋଧ