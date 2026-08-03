/Petrol Diesel Price Today: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ଦର..

Petrol Diesel Price Today: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୮୪ ଡଲାରରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନେ ସୋମବାର ସକାଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଦର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର
ଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟ୍ରୋଲ ₹102.12, ଡିଜେଲ ₹95.20 ପ୍ରତି ଲିଟର
ମୁମ୍ବାଇ: ପେଟ୍ରୋଲ ₹111.12, ଡିଜେଲ ₹97.78 ପ୍ରତି ଲିଟର
କୋଲକାତା: ପେଟ୍ରୋଲ ₹113.43, ଡିଜେଲ ₹99.78 ପ୍ରତି ଲିଟର
ଚେନ୍ନାଇ: ପେଟ୍ରୋଲ ₹107.75, ଡିଜେଲ ₹99.57 ପ୍ରତି ଲିଟର
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ପେଟ୍ରୋଲ ₹110.93, ଡିଜେଲ ₹98.79 ପ୍ରତି ଲିଟର
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପେଟ୍ରୋଲ ₹115.74, ଡିଜେଲ ₹103.90 ପ୍ରତି ଲିଟର
ଓଡ଼ିଶା: ପେଟ୍ରୋଲ ₹109.33, ଡିଜେଲ ₹101.02 ପ୍ରତି ଲିଟର
କାହିଁକି କମିଲା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର?
ସୋମବାର OPEC+ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିରିକ୍ତ 1.88 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର 84 ଡଲାରରୁ ତଳକୁ ଖସିଛି।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମିବ କି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, OPEC+ର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇନ୍ଧନ ବଜାରକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରେ। ତେବେ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏବେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର କମିବ ବୋଲି କହିବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା କିଛି ରାହତ ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।