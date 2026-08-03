Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Petrol Diesel Price Today: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ଦର..

Petrol Diesel Price Today: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ଦର..

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୮୪ ଡଲାରରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନେ ସୋମବାର ସକାଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଦର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋ

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 03, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:38 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ଦର..
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ୭୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.
2
3
4
5