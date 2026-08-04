Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...

ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତୈଳଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ଦେଶର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 04, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:44 AM IST
Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
2
3
4
5