Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Rate: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା...

ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 07, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:07 AM IST
Petrol Diesel Rate: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହାସ୍ୟ କଳାକାର...
Comedian Death43 min ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
weather report1 hr ago
4
top 10 news todayJun 06
5
Chandrika HembramJun 06