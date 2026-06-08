Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Petrol Diesel Rate: ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର...

Petrol Diesel Rate: ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର...

Petrol Diesel Rate: ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 08, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:47 AM IST
Petrol Diesel Rate: ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ୨୦୨୯ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କସରତ
INDIA Bloc meeting 20264 min ago
2
earthquake26 min ago
3
Petrol Diesel price35 min ago
4
Top 10 news1 hr ago
5
#BJD #OdishaPolitics #MohanMajhi #BJP #OdishaNews #BreakingNews #PoliticalRow #CMO #OdishaGovernment #BJDvsBJP #InvestigationReport #OdishaUpdates #PoliticalNews #FileControversy #JababMaguchiOdisha1 hr ago