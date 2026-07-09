Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Petrol Diesel Price: ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କିଲୋ ପିଛା କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ....

Petrol Diesel Price: ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କିଲୋ ପିଛା କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ....

ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 09, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:20 AM IST
Petrol Diesel Price: ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କିଲୋ ପିଛା କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news32 min ago
2
lpg cylinder news1 hr ago
3
us iran conflict1 hr ago
4
Hirakud Dam2 hrs ago
5
imd rain alert2 hrs ago