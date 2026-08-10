Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ତେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ...

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଅବରୋଧିତ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଇବାରୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 10, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:59 AM IST
Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ତେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs SL: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍
2
3
4
5