Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ...

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଅବରୋଧିତ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଇବାରୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 11, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:18 AM IST
Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୧୨ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ହେବ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା
2
3
4
5