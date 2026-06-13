Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! ଆଜି ଖସିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା...

ଦେଶରେ ଶନିବାର (୧୩ ଜୁନ) ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ୧୭ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଦର ଏବେ ମେ ୨୦୨୨ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଗତ ୨୫ ମେ' ରେ Oil Marketing Companies (OMCs) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଲି

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 13, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:14 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! ଆଜି ଖସିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଖୁସି ଖବର! ଆଜି ଖସିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା...
Petrol Diesel price0 min ago
2
bhubaneswar news24 min ago
3
Top 10 news1 hr ago
4
Abhishek Banerjee1 hr ago
5
Kane Williamson Retirement1 hr ago