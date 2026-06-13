Petrol Diesel Price Today: ଖୁସି ଖବର! ଆଜି ଖସିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା...

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ଶନିବାର (୧୩ ଜୁନ) ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ୧୭ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଦର ଏବେ ମେ ୨୦୨୨ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଗତ ୨୫ ମେ' ରେ Oil Marketing Companies (OMCs) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୨.୫୦ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ପରେ ଦର ଆହୁରି ଚାପରେ ଆସିଥିଲା।
ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସହରରେ ଆଜିର ତେଲ ଦର
ନିମ୍ନରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଦିଆଯାଇଛି:
|ସହର
|ପେଟ୍ରୋଲ (₹/ଲିଟର)
|ଡିଜେଲ (₹/ଲିଟର)
|ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
|₹102.12
|₹95.20
|ମୁମ୍ବାଇ
|₹111.18
|₹97.83
|କୋଲକାତା
|₹113.47
|₹99.82
|ଚେନ୍ନାଇ
|₹107.87
|₹99.66
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|₹110.89
|₹98.80
|ହାଇଦ୍ରାବାଦ
|₹115.69
|₹103.82
|ଜୟପୁର
|₹113.15
|₹97.78
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ
|₹101.86
|₹95.36
|ଭୁବନେଶ୍ୱର
|₹108.97
|₹100.68
|ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
|₹101.51
|₹89.47
|ପାଟନା
|₹114.24
|₹100.20
|ଗୁରୁଗ୍ରାମ
|₹102.80
|₹95.30
କାହିଁକି ବଢ଼ିଛି ଦର?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି:
-ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି
-Strait of Hormuz ରେ ଆପୂର୍ତ୍ତି ବାଧା
-ଆମଦାନି ତେଲ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରତା (40%+ crude oil import)
-ଡଲାର–ରୁପିୟା ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା
ଗ୍ଲୋବାଲ ବଜାରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସଙ୍କେତ:
-US–Iran ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆଶା
-କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଗଡ଼ିଛି
-Brent crude ପ୍ରାୟ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ
-ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଦର $87 ଚାରିପାଖରେ
ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ଦର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନ:
କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି:
-ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି
-ମୂଲ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଉଚ୍ଚ ରହିବ ନାହିଁ
-ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ରାସ ଆଶା କରାଯାଉଛି
-ବିକଳ୍ପ ଆମଦାନି ସ୍ତ୍ରୋତ (Canada, USA) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି