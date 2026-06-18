Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର...

Petrol Diesel Price: ଆଜି ଗୁରୁବାର ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତୈଳଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 18, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:17 AM IST
Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଛେଚା ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି....
weather report48 min ago
2
puri news55 min ago
3
Women's T20 World Cup 20261 hr ago
4
Gujarat AccidentJun 17
5
Top 10 News HeadlinesJun 17