Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ....

Petrol Diesel Price: ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 19, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:04 AM IST
Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ..
Petrol Diesel price1 min ago
2
OSSSC21 min ago
3
Mahima Alekh Baba55 min ago
4
top 10 news today1 hr ago
5
Telegram1 hr ago