Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ....

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଅବରୋଧିତ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଇବାରୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 25, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:49 AM IST
Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ....
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ..
Petrol price1 hr ago
2
Delhi Police1 hr ago
3
delhi metro news2 hrs ago
4
Jhandu Kumar Bronze Medal2 hrs ago
5
weather report3 hrs ago