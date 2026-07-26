Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Petrol Diesel Price: ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ....

Petrol Diesel Price: ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ....

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଅବରୋଧିତ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଇବାରୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 26, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:57 AM IST
Petrol Diesel Price: ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ....
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନୀଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଝିରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗପତ୍ରକୁ ନେଇ BJPର ପ୍ରତିକ୍ରି
neet ug 202648 min ago
2
imd rain alert1 hr ago
3
gujarat flood2 hrs ago
4
CM Mohan MajhiJul 25
5
Odisha newsJul 25