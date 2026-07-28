Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price: ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ....

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଅବରୋଧିତ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଇବାରୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 28, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:46 AM IST
Petrol Diesel Price: ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ....
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଜାରି ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
Odisha Rain41 min ago
2
E20 Petrol54 min ago
3
Assam Flood 20261 hr ago
4
weather report2 hrs ago
5
ACF Soumyaranjan Death CaseJul 27