Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Petrol Diesel Price: ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ....

Petrol Diesel Price: ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ....

Petrol Diesel Price: ଆଜି ରବିବାର ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତୈଳଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 28, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:55 AM IST
Petrol Diesel Price: ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
US Iran Conflict: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍! ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ
us iran conflict20 min ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
Rohit Shetty Death Threat2 hrs ago
5
Ram Temple Donation Theft3 hrs ago