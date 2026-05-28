Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 28, 2026, 09:20 AM IST

Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...

Petrol Diesel Price: ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଇମେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମେ ୨୮ ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୯୭ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ୧୦୦.୬୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଉଭୟର ଦର ଲିଟର ପିଛା ୧୬ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। 

ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୨.୧୨ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଲିଟର ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ଅବରୋଧିତ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଇବାରୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଏମିତି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ:

ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬ଟାରେ ବଦଳିଥାଏ (Petrol Diesel Price)। ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ନୂଆ ଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଡିଲର କମିଶନ, ଭାଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଡିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ।

ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏପରି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ମୂଲ୍ୟ: ଆପଣ ନିଜ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ SMS ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ ଗ୍ରାହକ ତେବେ ଆପଣ RSP ସହିତ 9224992249 ନମ୍ବରକୁ SMS ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ BPCL ଗ୍ରାହକ ତେବେ ଆପଣ RSP ଲେଖି 9223112222 ନମ୍ବରକୁ SMS ପଠାଇ ପାରିବେ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଦର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ।

Priyambada Rana

Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
Eid Al Adha 2026: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ବକ୍ରି-ଇଦ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବରେ ବଳିଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ....
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Odisha CM: ବେଦାନ୍ତର ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମୟସ
Top 10 News Headlines: ଇବୋଲା ସତର୍କତା, ଏମ୍‌ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ବେଡ୍