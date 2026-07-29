Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...

ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:59 AM IST
Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Closed Today: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଭୟ: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ
odisha rain alert1 hr ago
2
Bhadrak Flood1 hr ago
3
kangana ranaut1 hr ago
4
neet paper leak2 hrs ago
5
Prahlad Joshi3 hrs ago