/Petrol Price: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; କେବେ ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ?

Petrol Price: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ସରକାରୀ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ (OMCs) ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩୦ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ LPGକୁ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଫଳରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ₹74,781 କୋଟି କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ୧୧୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ନ ପକାଇ ନିଜେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏବେ ସେହି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ କିଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର କମିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂକଟ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପ୍ରାୟ 20% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା 35% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ମାତ୍ର 5.58% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ବେସରକାରୀ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ନାୟାରା ଏନର୍ଜି ୧ ଜୁଲାଇଠାରୁ ନିଜର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ₹5 ପ୍ରତି ଲିଟର ଓ ଡିଜେଲ ଦର ₹3 ପ୍ରତି ଲିଟର କମାଇଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନାୟାରା ସଂକଟ ସମୟରେ ଦର ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ପୁଣି କମାଇଛି। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେତେବେଳେ ଦର ବଢ଼ାଇନଥିଲେ।