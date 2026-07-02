Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Petrol Price: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; କେବେ ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ?

Petrol Price: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; କେବେ ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ?

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ୧୧୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ନ ପକାଇ ନିଜେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 02, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:08 PM IST
Petrol Price: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; କେବେ ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ?

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bhubaneswar Crime: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆତଙ୍କ! ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଖଣ୍ଡା-ଭୁଜାଲି ଧରି ଉତ୍ପାତ
bhubaneswar news35 min ago
2
Odia News49 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Bengaluru Quarry Accident1 hr ago
5
MT Sanmar Herald2 hrs ago