Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍?

ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର... ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଲ

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 10, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:37 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ
2
3
4
5