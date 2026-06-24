Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Today Petrol Price: ତୈଳଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତିକି ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ

Today Petrol Price: ତୈଳଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତିକି ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବୁଧବାର ଜୁନ ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତୈଳଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳଦରରେ ପରି

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 24, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:27 AM IST
Today Petrol Price: ତୈଳଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତିକି ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mumbai Rain: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ଚଳାଚଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
Mumbai rain27 min ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
Top 10 News Headlines Odisha2 hrs ago
4
monsoon updates2 hrs ago
5
Bhubaneswar crime news3 hrs ago