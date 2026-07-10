Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା!ପୁଣି ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 10, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:12 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା!ପୁଣି ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚା
top 10 news today46 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
top 10 news todayJul 09
4
Odia NewsJul 09
5
FIFA 2026Jul 09