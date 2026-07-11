Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 11, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:16 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍‌.ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ,ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ
top 10 news today1 hr ago
2
top 10 news todayJul 10
3
weather updateJul 10
4
cm mohan charan majhiJul 10
5
Odia NewsJul 10