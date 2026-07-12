Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କମିଲା ନା ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 12, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:54 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କମିଲା ନା ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ଉଦଳାରୁ ବସ୍‌ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
top 10 news today21 min ago
2
Odia NewsJul 11
3
top 10 news todayJul 11
4
FIFA 2026Jul 11
5
Odisha PoliticsJul 11