Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ହ୍ରାସ ହେଲା ତେଲ ରେଟ୍

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 12, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:42 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ହ୍ରାସ ହେଲା ତେଲ ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ହ୍ରାସ ହେଲା ତେଲ ରେଟ୍
petrol diesel price today3 min ago
2
Ahmedabad Plane Crash 1 Year37 min ago
3
top 10 news today1 hr ago
4
Neet Exam 20262 hrs ago
5
women’s t20 world cup2 hrs ago