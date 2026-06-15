Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଖସିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ରହିଛି...

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 15, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:34 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଖସିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ରହିଛି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଖସିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ରହିଛି...
petrol diesel price today1 min ago
2
top 10 news today28 min ago
3
weather update1 hr ago
4
OllywoodJun 14
5
top 10 news todayJun 14