Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ରେଟ୍!

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 16, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:29 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ରେଟ୍!
Image Credit: ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ରେଟ୍!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି? ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ
2
3
4
5