Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍! ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 16, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:43 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍! ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ratha Yatra 2026: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା,ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତ
Rath Yatra 20261 hr ago
2
Nand Kishore Goenka2 hrs ago
3
Top 10 newsJul 15
4
hubaneswar AccidentJul 15
5
Bageshwar DhamJul 15