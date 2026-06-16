Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ...

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 16, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:52 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆଜି ଶେଷ ରଜ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ୍ଦ ସହ
top 10 news today34 min ago
2
B-52 Bomber Crash1 hr ago
3
top 10 news todayJun 15
4
FIFA World Cup 2026Jun 15
5
Odia NewsJun 15