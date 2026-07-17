Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କମିଛି ନା ବଢିଛି ତେଲ ରେଟ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ।

Written ByNarmada BeheraReported By:Narmada Behera
Published: Jul 17, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:32 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କମିଛି ନା ବଢିଛି ତେଲ ରେଟ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଅଟକିଲା ୩ ରଥ, ସିଆଳିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJul 16
2
Ratha Yatra 2026Jul 16
3
Happy Rath YatraJul 16
4
PM Narendra ModiJul 16
5
Odia NewsJul 16