Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ତେଲ ରେଟ୍ ରେ....

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 17, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:52 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ତେଲ ରେଟ୍ ରେ....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ତେଲ ରେଟ୍ ରେ....
petrol diesel price today7 min ago
2
top 10 news today33 min ago
3
G7 Summit 20262 hrs ago
4
Odia NewsJun 16
5
top 10 news todayJun 16