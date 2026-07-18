Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ରେଟ୍ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର! ଆଜି ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 18, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:07 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ରେଟ୍ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର! ଆଜି ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...
Image Credit: କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ରେଟ୍ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର! ଆଜି ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...
petrol diesel price today2 min ago
2
Adapa Mandapa Bije Ritula47 min ago
3
Mexico Earthquake1 hr ago
4
Rain Alert2 hrs ago
5
Odia NewsJul 17