Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର! ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 19, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:17 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର! ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...
Image Credit: ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର! ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି..
petrol diesel price today57 min ago
2
FIFA World Cup final2 hrs ago
3
Parliament Monsoon Session 20263 hrs ago
4
India vs England ODI 2026Jul 18
5
Top 10 newsJul 18