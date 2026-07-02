Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦର ବଢିଛି ନା କମିଛି? ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 02, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:14 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦର ବଢିଛି ନା କମିଛି? ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ତେଲ ଦର ବଢିଛି ନା କମିଛି? ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍
petrol diesel price today5 min ago
2
japan pm Sanae Takaichi2 hrs ago
3
The Millet DiaryJul 01
4
Ayodhya Ram templeJul 01
5
Mahua MoitraJul 01