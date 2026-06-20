Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲ ଦର,ଜାଣନ୍ତୁ

Petrol Diesel Price Today: ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ତୈଳ ଦର...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 20, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:31 AM IST
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲ ଦର,ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲ ଦର,ଜାଣନ୍ତୁ
petrol diesel price today1 min ago
2
top 10 news today26 min ago
3
pm modi odisha visit56 min ago
4
New SOP For Apartment RegistrationJun 19
5
New SOP For Apartment RegistrationJun 19